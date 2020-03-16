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شاهد: علم إيطالي ضخم يحلق فوق سماء روما في مواجهة كورونا

حلق عسكري مظلي إيطالي فوق سماء العاصمة روما حاملاً علماً ضخماً للبلاد كنوع من التضامن مع كفاح المواطنين ضد انتشار فيروس كورونا. وأظهر فيديو مصور قفز المظلي من على متن مروحية يوم الجمعة الماضي ومن ثم تحليقه بالعلم الضخم قبل أن يهبط بأحد حقول روما. وتأتي لفتة التضامن ضمن العديد من محاولات المساندة التي يجريها إيطاليون لدعم بعضهم البعض خلال فترة الإغلاق العام التي تشهدها البلاد لمواجهة الفيروس.

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