شاهد: تدابير صارمة تجبر الفرنسيين على البقاء في منازلهم للحد من تفشي وباء كورونا

بدأ سريان تدابير صحية صارمة، تتطلب من الفرنسيين الإقامة في منازلهم منتصف يوم الثلاثاء، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، كما تم إغلاق المدارس منذ يوم الاثنين.

وقد دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليلة الاثنين في خطاب تلفزيوني الفرنسيين للالتزام بالحجر الصحي والخروج عند الحالات الضرورية والمبررة.

تأتي هذه الإجراءات بعد إعلان زيادة عدد الإصابات وحالات الوفاة في البلاد والتي تجاوزت 148 حالة بسبب تفشي الوباء.

وقالت الحكومة الفرنسية، بإن عشرات الآلاف من عناصر الشرطة سيقومون بدوريات في الشوارع وإصدار غرامات تتراوح بين 38 و135 يورو (42 دولارًا - 150 دولارًا) للمتجولين بدون تصريح مكتوب لتبرير أسباب خروجهم.