"عمل المعروف يدوم".. الصين ترسل مليون قناع إلى فرنسا لمواجهة كورونا

أرسلت الصين الأربعاء مليون قناع واقِِ لفرنسا للتصدي لوباء كوفيد-19 في حين تواجه البلاد نقصاً كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وتم إرسال مليون قناع طبي جواً إلى بلجيكا. وذكرت الوكالة أنها هبة من منظمتين خيريتين صينيتين لفرنسا للمساعدة على التصدي لتفشي الوباء الجديد.

من جهتها أعلنت مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية في بيان أن طائرة شحن هبطت في لييج (بلجيكا) محملة بالأقنعة الواقية لتوزيعها على عدة دول أوروبية منها فرنسا. ولم يتم كشف أي أرقام.

وأرسلت فرنسا الشهر الماضي 17 طناً من المعدات الطبية إلى مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الفيروس في كانون الأول/ديسمبر.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الحمولة كانت تضم ألبسة وأقنعة واقية وقفازات ومواد مطهرة.

وبعد تسجيل أكثر من 80 ألف إصابة و3237 حالة وفاة على أراضيها منذ كانون الأول/ديسمبر، تشهد الصين منذ أسابيع تراجعاً كبيراً لتفشي الوباء.

وأرسلت بكين المتهمة بالتأخر في التحرك لدى ظهور الفيروس، خبراء ومعدات إلى إيطاليا البلد الأكثر تضرراً بالوباء في أوروبا.