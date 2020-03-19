عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

فرنسا

إصابة عازف الساكسفون الفرنسي الكاميروني الشهير إمانويل ديبانغو بفيروس كورونا

محادثة
بقلم:  Euronews
إصابة عازف الساكسفون الفرنسي الكاميروني الشهير إمانويل ديبانغو بفيروس كورونا
حقوق النشر  SIA KAMBOU/AFP
حجم النص Aa Aa

أدخل عازف الساكسفون الشهير في مجال الافرو-جاز المستشفى لإصابته بفيروس كورونا المستجد وهو "يرتاح ويتعافى بهدوء" على ما جاء على صفحته الرسمية عبر شبكة "فيسبوك".

وجاء في الصفحة أن العازف المولود في الكاميرون والبالغ 86 عاما "أدخل قبل فترة قصيرة إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كوفيد-19".

وجاء في البيان أيضا أن العازف الإفريقي الأسطورة "سعيد جدا بلقاء جمهوره قريبا". ومانو ديبانغو هو مؤلف إحدى أشهر الأغاني في مجال موسيقى العالم "سول ماكوسا" في العام 1972.

وكان هذا العمل أغنية ثانوية في اسطوانة مكرسة لنشيد لمنتخب الكاميرون لكرة القدم بمناسبة كأس الأمم الإفريقية.

وقد رصدها منسقو الاسطوانات في نيويورك فعرفت نجاحا كبيرا. وقد اتهم مانو ديبانغو مايكل جاكسون بالسرقة الفنية في أغنية من اسطوانته "ثريلر". وتوصل الفنانان إلى تسوية مالية.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox