انخرطت شركة لتقطير الكحول في ايرلندا في إنتاج مطهر الأيدي، في وقت عم نقص حاد لهذه المادة في عديد الأسواق الأوروبية، حيث جندت الدول إمكانياتها لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا). ويقول المشرفون على مختبرات الشركة والعاملون فيها، الذين أرادوا توفير هذه المادة لأنفسهم أولا، إن مكونات المطهر هي نفسها المتعارف عليها، وقالوا إن ما تم بيعه جزء ضئيل جدا، لأن هناك من هو مختص بذلك، موضحين أن نسبة الكحول في منتوجهم مرتفعة جدا، وأنه لا ينصح بشربه إطلاقا.