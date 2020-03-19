شاهد: صمت وخواء كورونا يخيمان على شوارع روما وبروكسل

خيم الصمت على ميادين وشوارع اثنتين من أشهر العواصم الأوروبية وسط الحظر المفروض على كافة أنشطة الحياة خوفاً من تفشي وباء كورونا أكثر وظهرت شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل خاوية على عروشها مع دخولها اليوم الثاني من الحظر الذاتي المفروض حيث هُجرت المناطق المعروفة بازدحامها المعتاد مثل الحي الأوروبي الشهير. وبينما تٌكمل إيطاليا أسبوعاً من الحظر، لا تبدو في الأفق أية بشائر لمتى ستعود شوارع المدينة الأبدية إلى سابق عهدها في ظل تصدر البلاد عالمياً من حيث أعداد الوفيات جراء كورونا متفوقةً على بؤرته الأصلية في الصين.