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الولايات المتحدة الأمريكية

ناسا" تعلق العمل على مهمة "أرتميس" للعودة إلى القمر بسبب انتشار فيروس كورونا بين فريق العمل

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بقلم:  يورونيوز
NASA Moon Rocket
NASA Moon Rocket   -   حقوق النشر  Gerald Herbert/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إنها علّقت العمل على بناء الصاروخ ومركبات "أوراين" لمهمتها المأهولة إلى القمر "أرتميس" بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المجتمع.

وأعلن جيم برايدنستاين، رئيس الناسا مساء الخميس، أن وكالة الفضاء ستغلق منشأة ميتشود في نيو أورلينز حيث يبنى الصاروخ، إضافة إلى مركز ستينيس الفضائي القريب.

وأوضح: "قررنا إغلاق مركز ستينيس بسبب ارتفاع عدد حالات كوفيد 19 في المجتمع المحيط به وعدد حالات الحجر الصحي المنزلي بين العاملين فيه وتأكيد إصابة واحدة بين فريق العمل في ستينيس".

وتابع: "ستعلق ناسا مؤقتا إنتاج الصاروخ ومركبات أوراين واختبارهما. وستباشر فرق ناسا والمتعهدون إغلاقا منظما يبقي كل الأجهزة في حال سليمة حتى تمكنهم من استئناف العمل".

وقد يضرب تفشي فيروس كورونا المستجد الخطط الأميركية الهادفة للعودة إلى القمر بحلول العام 2024.

وقال برايدنستاين "ندرك أنه ستكون هناك تأثيرات على مهمات ناسا لكن فيما تعمل فرقنا على تحليل الصورة الكاملة وتقليل الأخطار، فإن أولويتنا القصوى هي صحة القوى العاملة في وكالة ناسا".

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