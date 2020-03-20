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شاهد: متطوعون يشاركون في صناعة أقنعة الوجه في كوريا الجنوبية

في الوقت الذي تعاني فيه معظم دول العالم من تفشي فيروس كورونا الجديد. وتحاول السلطات اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء في البلاد، قررت مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية فتح الأبواب أمام المتطوعين للمساهمة في انتاج الأقنعة الواقية بعد أن أصبحت فرصة الحصول عليها وإيجادها في الصيدليات والمحلات التجارية معدومة. وبحسب عمدة المدينة تقدم على الفور حوالي 300 متطوع وبدأوا في العمل لانتاج أقنعة مصممة من القماش قد تساهم إلى حد ما في منع انتقال العدوى من الفيروس.

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