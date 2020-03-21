شاهد: عمليات تعقيم بالقرب من مسجد السلطان أحمد في إسطنبول

تستمر حملة التعقيم والتطهير الواسعة التي بدأت قبل أيام في مختلف أنحاء تركيا للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر/كانون الأول. وشملت حملة التعقيم الأماكن التاريخية التي تستقطب آلاف السياح، مثل مسجد السلطان أحمد الذي يعرف بالجامع الأزرق والحدائق التي تحيط بمتحف "آيا صوفيا" العريق في اسطنبول.

وارتفع عدد المصابين جراء فيروس كورونا في تركيا إلى 670 إصابة وتوفي 9 أشخاص، بحسب وزير الصحة فخر الدين قوجة.