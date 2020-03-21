شاهد: فتح مركز لإجراء فحوصات كورونا من داخل السيارة في تل أبيب

فتحت إسرائيل يوم الجمعة أول مركز في مدينة تل أبيب لإجراء الاختبارات السريعة لتشخيص فيروس كورونا الجديد من داخل السيارات للكشف السريع عن حالات الإصابة. وتعتبر السلطات أن هذا المركز سيمكن من اختبار ما يصل إلى 1000 شخص يوميا. ومن المقرر أن يتم فتح خمسة مراكز إضافية في مختلف أنحاء البلاد. وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة بلغ عدد المصابين في إسرائيل حتى تاريخ اليوم 677 شخصا.