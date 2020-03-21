Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
euronews_icons_loading
شاهد: فتح مركز لإجراء فحوصات كورونا من داخل السيارة في تل أبيب

فتحت إسرائيل يوم الجمعة أول مركز في مدينة تل أبيب لإجراء الاختبارات السريعة لتشخيص فيروس كورونا الجديد من داخل السيارات للكشف السريع عن حالات الإصابة. وتعتبر السلطات أن هذا المركز سيمكن من اختبار ما يصل إلى 1000 شخص يوميا. ومن المقرر أن يتم فتح خمسة مراكز إضافية في مختلف أنحاء البلاد. وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة بلغ عدد المصابين في إسرائيل حتى تاريخ اليوم 677 شخصا.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox