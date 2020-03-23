شاهد: صلوات على أقنعة واقية.. رهبان بوذيون يتضرعون للسماء لرفع وباء كورونا

راهب بوذي في أحد معابد تايلند يكتب على أقنعة واقية عبارات تضرّع إلى الله أن يرفع الغمة والمعاناة الناتجة عن وباء كورونا، وقد كتب الراهب ابتهالاته على أقنعة برتقالية اللون أعيد نسجها من البلاستيك المعاد تدويره.
تايلند هي واحدة من الدول في جنوب شرق آسيا التي تعاني من فيروس كورونا وسجلت إصابة 721 حالة.
وفي الوقت الذي أغلقت فيه الحدود بين الدول تفاديا لانتشار الوباء، يقضي عدد من الكهنة قرب بانكوك أوقاتهم في المساعدة على احتواء المرض.
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