شاهد:عمليات تطهير واسعة في أثينا وتشديد الأمن في ثاني أيام الحجر المنزلي في اليونان

شهدت ساحات وشوارع مدينة أثينا اليونانية الثلاثاء عمليات تطهير واسعة، مع دخول اليونان يومها الثاني من الحجر المنزلي.
فيما قامت الشرطة بمراقبة لوثائق سائقي المركبات وإيقاف المشاة للتحقق من الوثائق اللازمة مثل الهوية وتصاريح الخروج من البيت وفي حالة عدم الامتثال للقواعد يتم تغريم الأشخاص بـ 150 يورو.
وطبقا للحجر يمنع الخروج من المنزل إلا للضرورة كالذهاب إلى العمل وزيارة الطبيب والتسوق لشراء البقالة والأدوية أوالخروج لممارسة الرياضة.
أبلغت اليونان عن 695 حالة اصابة بفيروس كورونا و 17 حالة وفاة لغاية الآن.
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