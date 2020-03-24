في هذا المشهد غير المألوف بالضفة الغربية، قرر عماد شرف الاقتران بعروسه براء عمارنة لكن مع الالتزام التام بإجراءات الحجر المنزلي الذي أعلنت عنه مدينة بيت لحم. جاءت العروس إلى حفل زفافها وهي مرتدية فستانا وقناعا أبيضين.

وعلى الرغم من أن الكثيرين في بيت لحم قرروا إلغاء مواعيد زفافهم إلا أن براء وعماد قررا الإبقاء على موعد الزواج الذي اتفقا بشأنه قبل خمسة أشهر، لكن دعي للزفاف أهل العروسين من ذوي القربى منعا للاختلاط حيث وقف المدعوون لكن مع احترام مسافات آمنة فيما بينهم. وتعتبر بيت لحم من أولى المدن في المنطقة التي وصلها فيروس كورونا المستجد إذ سجلت فيها حوالى 37 إصابة من أصل 44 في الأراضي الفلسطينية تماثل 17 منهم للشفاء مؤخرا .. وعلى الرغم من أن السلطة الفلسطينية تمنع الدخول إلى بيت لحم و الخروج منها منذ أكثر من اسبوعين لكن عماد شرف الذي يسكن بلدة الظاهرية جنوب الضفة الغربية تمكن من الحصول على إذن من السلطات افي بلدته للدخول إلى بيت لحم بغية جلب زوجة المستقبل إلى بيته في مسقط رأسه وتحقيق أمنيته.. وهي الاقتران ببراء. فبالرفاء والبنين للعروسين