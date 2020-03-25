الأمير تشارلز نجل الملكة إليزابيث الثانية مصاب بفيروس كورونا

أعلن مكتب الأمير تشارلز الأربعاء أن وريث العرش البريطاني والإبن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية مصاب بفيروس كورونا. وأفادت دارة كلارنس هاوس الملكية في بيان بأن الأمير البالغ من العمر 71 عاما تظهر عليه أعراض خفيفة من كوفيد 19 "لكنه في حال جيدة".

وأشارت الدائرة الملكية إلى أن الأمير تشارلز وزوجته كاميلا غير المصابة بفيروس كوفيد - 19 يقبعان في الحجر المنزلي في اسكتلندا. ولفت البيان إلى أن أمير ويلز "أظهر أعراضا بسيطة لكنه لا يزال في صحة جيدة وواصل عمله كالمعتاد من المنزل خلال الأيام الأخيرة".

وأوضح أن "دوقة كورنوال كاميلا خضعت بدورها للفحص وثبت عدم إصابتها بالفيروس"، مشيرا إلى أن "الأمير والدوقة يقبعان حاليا في الحجر المنزلي في اسكتلندا نزولا عند نصيحة الحكومة والأطباء".

وقد خضع الزوجان للفحص في منشآت هيئة الصحة الوطنية (أن إتش أس) الحكومية في أبردينشير في شمال اسكتلندا.

وأضاف بيان دائرة كلارنس هاوس "من غير الممكن التأكد من الجهة التي نقلت العدوى إلى الأمير نظرا إلى العدد الكبير من الأحداث التي شارك فيها في إطار مهماته العامة خلال الأسابيع الأخيرة". وكانت آخر مرة قابل فيها الأمير تشارلز والدته إليزابيث في 14 مارس/أذار الماضي.

وقد انتقلت الملكة إليزابيث الثانية البالغة من العمر 93 عاما مع زوجها الأمير فيليب صاحب الـ 98 عاما إلى قصر ويندسور خارج لندن في التاسع عشر من آذار/مارس.

وباشرا عطلة الفصح قبل أسبوع من الموعد الأساسي بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أصاب في بريطانيا أكثر من ثمانية آلاف شخص وأودى بحياة 422 ضحية.