فرضت الهند تدابير حجر الاثنين تشمل 700 مليون مواطن على الأقل وفق إحصاء لوكالة فرانس برس، مع تشديد القيود التي تفرضها الحكومة الهندية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال المسؤول في وزارة الصحة لاف أغاروال في مؤتمر صحافي يومي "لدينا 19 ولاية ومنطقة في الحجر التام. وست ولايات أخرى في الحجر الجزئي واتخذت ثلاث ولايات اضافية تدابير".
وسط هذه الأزمة وجد البعض الوقت لصنع مجسم لفيل ضخم يسير على أربعة دواليب وألبسوه كمامة غطت عينيه وأنفه في منطقة تشيناي في تاميل نادو بالهند.
وتنقسم الهند الفيدرالية إلى 28 ولاية و8 مناطق، ووضعت قيودا على التنقل بين مختلف الولايات لتجنب انتشار الفيروس.
وأغلقت عدة مناطق في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة الحدود مع الولايات المجاورة. وفرض حجر في أجزاء واسعة من جنوب البلاد، تشمل العاصمة نيودلهي ومدينة بومباي الضخمة.
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