شاهد: أحدث صيحات المطاعم "برغر كورونا"

في هانوي عاصمة فيتنام وثاني أكبر مدنها أصبح بإمكانك اليوم تناول "برغر كورونا".
الشطيرة التي تقدم إلى حد ما بشكل الوباء القاتل الذي ظهر للمرة الأولى في آواخر ديسمبر/كانون الأول في مدينة ووهان الصينية، هي من اختيار هوانغ تونغ صاحب مطعم هانوي بيتزا الذي قرر إضافتها إلى لائحة الطعام الخاصة بمطعمه، بعد أن اجتاح الوباء العالم أجمع.
وتمزج عجينة البرغر مع عصير السبانخ للحصول على اللون الأخضر، وتقدم مع شريحة من اللحم أو الدجاج. وبحسب تونغ، يحتاج "برغر كورونا" المزيد من الوقت والجهد نظرا لضرورة وضع الرؤوس على العجينة العليا لتبدو كما وصف العلماء مرض كوفيد_19، أي مشابهة لتاج الملك أو الهالة الشمسية.
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