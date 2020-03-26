شاهد: كورونا يجبر "بوليوود" على إغلاق أبوابها.. لا مسلسلات وأفلام جديدة

بعد أن دخلت الهند اليوم الأربعاء حالة عزل كلي للحد من تفشي فيروس كورونا، تجد "بوليوود" أكبر منتج أفلام في البلاد وواحدة من أكبر مقرات إنتاج الأفلام في العالم نفسها أمام تحديات كبرى، بعد أن أغلقت المدينة الشهيرة التي تضم قاعات سينما ومراكز تسوق ومطاعم، أبوابها أمام موسم جديد من البرامج والمسلسلات التي تم تعليقها. وبقيت سيناريوهات الأفلام داخل أدراج المكاتب المغلقة تنتظر مصيرها، ومواعيد تصوير لا يمكن تحديدها، قبل انتهاء الوباء.
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