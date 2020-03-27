شاهد: الصينيون مجددا في الشوارع بعد تراجع خطر كورونا

تمكن المواطنون في بكين الذين احتجزوا في منازلهم خلال الشهرين الماضيين من الخروج إلى الشوارع، تزامنا مع تفتح أزهار الكرز وإعادة فتح أبواب المواقع السياحية. ومن أبرز المواقع نجد حديقة يوييوانتان، على بعد حوالي ثمانية كيلومترات غرب ميدان تيانانمن، وهي واحدة من أشهر مواقع أزهار الكرز في بكين.
ولكن على الرغم من رفع بعض القيود، لا تزال الحديقة تمنع دخول الزوار حيث تبقى مغلقة إلى غاية الـ 15 من الشهر المقبل. وسوف تتوقف الحديقة عن استقبال الزوار عندما يقترب عددهم من 30 في المائة من قدرتها المعتادة. وتشهد الصين انخفاضا حادا في عدد حالات الإصابة بالفيروس المستجد.
No Comment المزيد من
شاهد: كيف أشاد نواب البرلمان الاسباني بعمال قطاع الصحة
شاهد: ليون الفرنسية تتحول من مدينة الأضواء إلى مدينة أشباح
شاهد: كورونا يُغير ملامح شوارع لوس أنجلوس الشهيرة وشواطئ ميامي المزدحمة
شاهد: أحدث صيحات المطاعم "برغر كورونا"
شاهد: كورونا يجبر "بوليوود" على إغلاق أبوابها.. لا مسلسلات وأفلام جديدة
شاهد: بين الفرح والحزن اختلطت مشاعر زوار الشعلة الأولمبية بعد قرار التأجيل
شاهد: كورونا يحرم نيويورك صخبها.. ويحولها إلى مدينة أشباح
شاهد: الهند في زمن الكورونا.. حتى الفيلة تلبس الكمامات!
شاهد: فن الشوارع في أثينا .. غرافيتي يناشد اليونانيين البقاء في بيوتهم لتفادي كورونا
شاهد: شرطة مارسيليا تستخدم طائرات بدون طيار لمراقبة تطبيق الحجر المنزلي
شاهد:عمليات تطهير واسعة في أثينا وتشديد الأمن في ثاني أيام الحجر المنزلي في اليونان
شاهد: وداع حار ومؤثر في مدريد لأول مريض يشفى من كورونا
الحب يتحدى كورونا في فلسطين.. شاهد زفاف عروس في الضفة الغربية
شاهد: شوارع لندن شبه خالية بعد إعلان الحكومة عن الحجر المنزلي لثلاثة أسابيع