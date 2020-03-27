عاجل
euronews_icons_loading
شاهد: الصينيون مجددا في الشوارع بعد تراجع خطر كورونا

تمكن المواطنون في بكين الذين احتجزوا في منازلهم خلال الشهرين الماضيين من الخروج إلى الشوارع، تزامنا مع تفتح أزهار الكرز وإعادة فتح أبواب المواقع السياحية. ومن أبرز المواقع نجد حديقة يوييوانتان، على بعد حوالي ثمانية كيلومترات غرب ميدان تيانانمن، وهي واحدة من أشهر مواقع أزهار الكرز في بكين.

ولكن على الرغم من رفع بعض القيود، لا تزال الحديقة تمنع دخول الزوار حيث تبقى مغلقة إلى غاية الـ 15 من الشهر المقبل. وسوف تتوقف الحديقة عن استقبال الزوار عندما يقترب عددهم من 30 في المائة من قدرتها المعتادة. وتشهد الصين انخفاضا حادا في عدد حالات الإصابة بالفيروس المستجد.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox