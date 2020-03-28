عاجل
euronews_icons_loading
شاهد: خبراء من علم الأوبئة الروس يقومون بتطهير مواقع في بيرغامو الإيطالية

قام فريق خبراء من علماء الأوبئة من وزارة الدفاع الروسية إلى جانب فرق إيطالية بعمليات تطهير واسعة لمركز مارتينو زانشي للرعاية في ضواحي بيرغامو. وأوضحت البيانات التي نشرتها السلطات الإيطالية أن فرق التطهير المختصة أشرفت على تعقيم أكثر من 2000 متر مربع من المساحات الداخلية وجميع طرق ومحاور الموقع.

ومن المقرر أن يشرف الخبراء الروس على تطهير مواقع أخرى إضافة إلى إجراء معالجة صحية لأكثر من 60 مركزا تشمل المستشفيات والوحدات الصحية إضافة إلى الأبنية والشوارع في مدينة بيرغامو.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox