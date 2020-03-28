شاهد: خبراء من علم الأوبئة الروس يقومون بتطهير مواقع في بيرغامو الإيطالية

قام فريق خبراء من علماء الأوبئة من وزارة الدفاع الروسية إلى جانب فرق إيطالية بعمليات تطهير واسعة لمركز مارتينو زانشي للرعاية في ضواحي بيرغامو. وأوضحت البيانات التي نشرتها السلطات الإيطالية أن فرق التطهير المختصة أشرفت على تعقيم أكثر من 2000 متر مربع من المساحات الداخلية وجميع طرق ومحاور الموقع.
ومن المقرر أن يشرف الخبراء الروس على تطهير مواقع أخرى إضافة إلى إجراء معالجة صحية لأكثر من 60 مركزا تشمل المستشفيات والوحدات الصحية إضافة إلى الأبنية والشوارع في مدينة بيرغامو.
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