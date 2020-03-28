شاهد: أفضل اللقطات المصورة لفقرة بدون تعليق لهذا الأسبوع

إليكم أبرز المشاهد والمقاطع المصورة في فقرة بدون تعليق لهذا الأسبوع على يورونيوز:
"بوليوود" تنال نصيبها أيضا
أجبرت "بوليوود" أكبر منتج للأفلام في الهند على إغلاق أبوابها بعد أن أمرت السلطات سكان البلاد، البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة بالبقاء في منازلهم، في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
برغر كورونا.. في فيتنام
قرر مالك مطعم "هانوي بيتزا" في فيتنام إضافة "برغر كورونا" إلى لائحة الطعام الخاصة بمطعمه. ويحاول المطعم تقديم شطيرة البرغر الجديدة بطريقة تأتي إلى حد ما مشابهة لشكل الفيروس التاجي الذي اجتاح مختلف أنحاء العالم مخلفا آلاف الوفيات.
فن يحاكي الواقع في أثينا
وجه فنان غرافيتي يوناني يبلغ من العمر 16 سنة، رسالة إلى أبناء وطنه من خلال لوحة جدارية مستوحاة من فيروس كورونا كوفيد-19، قام برسمها على سطح شقته في العاصمة أثينا. لوحة تصور شكل الفيروس الجديد. كتب عليها عبارة "ستاي هوم"، تهدف إلى تشجيع المواطنين على تنفيذ أوامر السلطات بالتزام منازلهم.
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