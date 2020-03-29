يستمر وباء كوفيد-19 بحصد الأرواح وتسجيل إصابات جديدة حول العالم وتغيير خريطة البؤر الأكبر من يوم ليوم.

تجاوزت حصيلة ضحايا المرض 30 ألف شخص حول العالم مع 30,883 وفاة بحسب أحدث إحصائية حتى الأحد الخامسة صباحاً (بتوقيت غرينتش).

في حين بلغ عدد الإصابات 664,103 وبلغ عدد الحالات التي شفيت 142,361 في حين عدد الحالات النشطة يبلغ 490,859 من ضمنها 25,207 حالة حرجة.

ومع تسجيلها 10023 وفاة، مع تسجيل 889 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، تعد إيطاليا البلد الأكثر تأثّرا في العالم بالوباء. وسجّلت بالمجموع 92 ألفاً و472 إصابة بينما واصلت حالات العدوى تباطؤها بمعدل +8,3 بالمئة الخميس و+7,4 بالمئة الجمعة و+6,9 بالمئة السبت.

وتعيش أوروبا والولايات المتحدة أوقاتاً عصيبة في مواجهة جائحة كوفيد-19، بينما بدأت ووهان الصينية التي انتشر منها الوباء تخرج تدريجاً من العزل التام. وفي غياب لقاح أو علاج مثبت للمرض، فُرض على أكثر من ثلاثة مليارات شخص البقاء في منازلهم طوعاً أو قسراً.

لكن عدد الإصابات المؤكدة رسمياً لا يعكس بالضرورة العدد الفعلي للإصابات، حيث إنّ العديد من الدول لا تختبر إلا من تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفى.

الصين

أعلنت الصين عن خمسة وفيات جديدة و 45 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة حتى منتصف ليل السبت.

وسجلت جميع الوفيات في مقاطعة هوبي حيث ظهر الفيروس لأول مرة في كانون الأول/ ديسمبر ، وفقاً للجنة الصحة الوطنية. وقالت إن جميع الحالات الجديدة باستثناء حالة واحدة هم أشخاص أصيبوا في الخارج.

وقد خرج حوالي 477 شخصاً من المستشفيات يوم السبت، مما رفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم شفائهم وتعافوا إلى 75448 ،وفقاً للجنة الصحة.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا الأحد، مما رفع إجمالي البلاد إلى 9538 حالة.

وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إن عدد الوفيات ارتفع بمقدار ثمانية إلى 152.

تباطأ تفشي المرض في كوريا الجنوبية تدريجياً بعد أن سجلت مئات الإصابات الجديدة كل يوم وأصبحت ذات مرة ثاني أكثر البلدان تضرراً في العالم في وقت سابق من هذا الشهر.

5033 حالة من إجمالي 9538 حالة تم تعافيها والإفراج عنها من الحجر الصحي.

إسرائيل

إصابات جديدة وحالة حرجة لعشريني لا يعاني مشاكل صحية أخرى

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح الأحد عن 249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات الكلي في إسرائيل إلى 3865 حالة.

وقالت الوزارة إن 66 شخصاً في حالة خطيرة، من بينهم 54 يتنفسون بمساعدة أجهزة التنفس الصناعي.

من بين الأشخاص الذين يعانون من حالة خطيرة رجل في العشرينات من عمره لا يعاني مشاكل طبية أخرى، تم تخديره وتوصيله بجهاز تنفس صناعي.

ارتفاع معدل البطالة

أفادت خدمة التوظيف يوم الأحد أن 32.577 شخصًا سجلوا أنفسهم خلال عطلة نهاية الأسبوع كعاطلين عن العمل، ليصل معدل البطالة في إسرائيل إلى 22.15 في المائة.

منذ بداية شهر آذار/ مارس، قدم 764،165 شخصاً طلبات بطالة، مما رفع العدد الإجمالي للعاطلين في البلاد إلى 922،016 شخصاً.

الولايات المتحدة

تخطي الوفيات حاجز الألفين

تجاوز عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الألفين يوم السبت، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفًا، استنادا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وسجّلت الولايات المتحدة 121,117 إصابة مؤكّدة بالفيروس. أمّا عدد الوفيّات على أراضيها الذي بلغ 2,010، فقد تضاعف منذ الأربعاء.

وولاية نيويورك هي الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وقد سجّلت 52,318 إصابة و728 حالة وفاة.

ترامب يتراجع عن وضع ولاية نيويورك في الحجر الصحي

تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت عن فكرة فرض حجر صحي على ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، بعدما كان تطرق في وقت سابق إلى هذه الفرضية في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب إنّه طلب من مراكز مكافحة الأمراض، وهي الهيئة الصحّية الوطنيّة، إصدار بيان "حازم" يمنع حركة الدخول إلى هذه الولايات أو الخروج منها، دون أن يعني ذلك إغلاقاً لحدودها.

وحثت السلطات الصحية الأمريكية الملايين من سكان منطقة مدينة نيويورك على تجنب السفر غير الضروري بسبب ارتفاع معدلات الإصابة.

وفاة رضيع أمريكي بكوفيد 19

توفي رضيع أميركي جراء اصابته بفيروس كوفيد-19، في حالة نادرة جدا، وفق ما أفاد مسؤولون في ولاية الينوي السبت.

وقال حاكم الولاية جاي بي بريتزكر في مؤتمر صحافي إن وفاة "الرضيع" مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الماضية.

وأعلنت ادارة الصحة العامة في الولاية أن عمر الطفل الذي توفي في شيكاغو أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا ايجابياً.

وفاة أول سجين بكوفيد 19

قال مكتب السجون إن أول نزيل سجن فيدرالي في الولايات المتحدة توفي السبت بعد إصابته بفيروس كورونا، في سجن في لويزيانا.

قال مكتب السجون إن خمسة سجناء ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 في مجمع سجن لويزيانا.

زوجة رئيس وزراء كندا تعلن تعافيها

أعلنت صوفي غريغوار ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت أنها شفيت من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت ترودو على فيسبوك مساء السبت "أشعر بتحسّن كبير. تلقّيت تقريراً إيجابياً من طبيبي" ومن خدمات الصحة العامة في أوتاوا.

وكانت شُخّصت إصابتها بالفيروس في 12 آذار/مارس بعد عودتها من لندن، ما دفع زوجها الذي لم يُظهر أيّ أعراض إلى البقاء معزولا والعمل عن بُعد في مقرّ رئيس الوزراء على بُعد بضعة كيلومترات من مكتبه الرسمي.

Bonjour mes chers amis, Canadiens et alliés de partout, Je voulais vous donner des nouvelles : je me sens tellement... Publiée par Sophie Grégoire Trudeau sur Samedi 28 mars 2020

بريطانيا تتخطى عتبة الألف وفاة

في بريطانيا، حذّر رئيس الوزراء بوريس جونسون السبت من أنّ بلاده ستّتجه نحو الأسوأ بالنسبة الى انتشار فيروس كورونا، قبل أن تبدأ مرحلة الانفراج، وذلك مع تخطّي حصيلة الوفيّات عتبة الألف بعد تسجيل 260 وفاة في يوم واحد.

فرنسا

أعلن في فرنسا عن وفاة باتريك ديفيجيان، الوزير السابق، ورئيس إقليم أعالي السين "أوت دو سين"، الذي تم إدخاله إلى المستشفى بعد تشخيصه بـكوفيد 19، ليلة السبت/ الأحد.

وسجّلت فرنسا 319 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في الساعات الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2314 منذ بدء الجائحة، وفق أرقام نُشرت السبت على الموقع الإلكتروني للحكومة الفرنسية.

إيطاليا

تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا عشرة آلاف حالة، مع تسجيل 889 وفاة خلال الساعات الماضية، وفق ما أعلن الدفاع المدني السبت.

إسبانيا

سجّلت إسبانيا 832 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية السبت، بينما أشار مسؤولون إلى أن الوباء اقترب على ما يبدو من بلوغ ذروته في البلاد.

الاتحاد الأوروبي يقترح حزمة اقتصادية لما بعد كورونا

أعلنت رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين السبت أنّ المفوّضية تعتزم اقتراح حزمة تحفيز اقتصاديّة جديدة لمساعدة التكتّل على التعافي من الأضرار الاقتصاديّة التي ستنتج عن فيروس كورونا.

وقالت فون دير لاين في بيان "لضمان التعافي، ستقترح المفوّضية تغييرات في إطار العمل الماليّ المتعدّد السنوات (ام ام اف) تسمح بمعالجة تداعيات أزمة فيروس كورونا".

وإطار العمل الماليّ المتعدّد السنوات هو الميزانية الطويلة الأمد للاتّحاد الأوروبي.

وأضافت "سيشمل ذلك حزمة تحفيز تضمن الحفاظ على التماسك داخل الاتّحاد من خلال التضامن والمسؤولية".

الشهر الماضي، فشل قادة الاتّحاد الأوروبي في التوصّل إلى اتّفاق حول ميزانيّة الأعوام السبعة المقبلة من 2021 الى 2027، ولم يتمكّنوا من الاتّفاق على ميزانية كل قطاع من القطاعات.

ألمانيا تعيد 160 ألف ألماني كانوا عالقين في بلدان أخرى

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس السبت إعادة أكثر من 160 ألف مواطن الماني الى البلاد كانوا عالقين في دول أخرى عقب إغلاق المطارات بسبب فيروس كورونا.

وقدّرت وزارة الخارجية أن نحو 200 ألف الماني لا يزالون محتجزين في الخارج ويسعون الى العودة.

ومعظم الألمان الذين تمت اعادتهم هم من السياح الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على العودة بعد إغلاق الحدود والمطارات في البلدان التي كانوا يزورونها.

وكتب ماس على تويتر "تمكنا من إعادة أكثر من 160 ألف الماني حتى الآن"، مضيفا "سوف نستمر في ذلك".

ووافقت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي على تخصيص 50 مليون يورو لابرام اتفاقات مع شركات طيران تجارية لاعادة المواطنين الألمان من المناطق المتأثرة بالفيروس.

إجلاء مئات السياح الأوروبيين من نيكاراغوا وبوليفيا

أجلي مئات السياح الأوروبيين خلال الساعات الأربع والعشرين من بوليفيا ونيكاراغوا في رحلات خاصة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما قالت مصادر دبلوماسية وحكومية.

وغادرت مجموعة من 400 مواطن أوروبي السبت من مطار سانتا كروز البوليفي إلى باريس على متن طائرة استأجرها الاتحاد الأوروبي.

وفي أميركا الوسطى، أجلي زهاء 250 سائحاً أوروبياً كانوا عالقين في نيكاراغوا، إلى ألمانيا السبت، على متن طائرة استأجرتها برلين بدعم من الاتحاد الأوروبي.

فنزويلا

تلقي مساعدات صينية لمواجهة الوباء

وصل 55 طناً من المساعدات إلى كراكاس على متن طائرة أقلعت السبت من الصين، لمساعدة فنزويلا على مكافحة فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى حتّى الآن بحياة شخصين على أراضيها.

ضمن المساعدات، هناك 500 ألف جهاز "لأخذ عيّنات سريعة" هي الأولى من نوعها التي تصل إلى فنزويلا، بحسب ما قالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز.

وتشمل الشحنة أيضًا أجهزة تنفّس اصطناعية وخمسة ملايين كمامة وسبعين ألف ميزان فضلاً عن مادّة الكلوروكين التي باتت في صلب نقاش بين الخبراء الذين يوصي بعضهم به بينما يحذّر آخرون من مغبّة استخدامها في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجدّ.

غوايدو يدعو لإنشاء حكومةطوارئ وطنية

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو ليلة السبت إلى إنشاء "حكومة طوارئ وطنية" ذات توجهات سياسية متنوعة لمحاربة انتشار الفيروس التاجي بمساعدة 1.2 مليار دولار من القروض الدولية.

وقال غوايدو في مقطع فيديو نشر على تويتر إن حكومة الوحدة لن يرأسها نيكولاس مادورو.

لكن في عرض للمصالحة، قال غوايدو، الذي اعترفت به الولايات المتحدة و 60 دولة أخرى كزعيم شرعي لفنزويلا ، إن معارضي مادورو بحاجة إلى أن يكونوا "واقعيين" وأن يكونوا مستعدين لتقاسم السلطة.

وقال إن المؤسسات المالية الدولية مستعدة لدعم مثل هذا الترتيب لتقاسم السلطة مع قروض بقيمة 1.2 مليار دولار حتى تتمكن فنزويلا من مكافحة الوباء. وقال إن القروض ستستخدم لمساعدة العائلات الفنزويلية التي يتوقع أن تتضرر ليس فقط بسبب انتشار المرض ولكن أيضا الصدمة الاقتصادية من انهيار أسعار النفط ، وهو المصدر الوحيد للعملة الصعبة في البلاد.

تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في مالي

أعلنت السلطات الصحية المالية السبت تسجيل أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك عشية الانتخابات التشريعية التي أبقي على موعدها رغم تزايد انتشار المرض في البلاد التي تعاني من العنف الأهلي وهجمات المتشددين.

ورغم رصد أولى الإصابات بالفيروس في مالي الأربعاء، أعلن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا مساء اليوم نفسه الإبقاء على موعد الانتخابات التشريعية الأحد.