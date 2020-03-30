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شاهد: سوري يبدأ خط إنتاج كمامات لمواجهة فيروس كورونا في مناطق شمال سوريا

بدأ السوري أحمد عبد الرحمن خط إنتاج كمامات واقية في شمال سوريا حيث يصعب الحصول على السلع الأولية أو سلع الوقاية بسبب إغلاق المعابر الحدودية مع النظام السوري.

يقول عبد الرحمن إن الطلب بدأ يرتفع على الكمامات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، ما أوحى له بفكرة إنتاج الكمامات يدوياً وليس باستخدام الآلات.

ووفق أحمد فإن الإنتاج في مصنعه، حيث يعمل 50 رجلاً وامرأة، يصل إلى 20 ألف قطعة يومياً، لا تباع في الأسواق وإنما تذهب للاستخدام من قبل أشخاص معينين ولغرض التعقيم.

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