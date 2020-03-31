أزمة وباء كوفيد-19 في إسبانيا تضرب وحدة العناية المركزة في فالنسيا

ضربت أزمة انتشار وباء كوفيد-19 في إسبانيا عاملين في قطاع الصحة، وتحديدا وحدة العناية المركزة في مستشفى فالنسيا، حيث يقول عاملون في القطاع، إنه تم نقل وحدة العناية إلى أماكن أخرى من المستشفى، بغرض علاج المصابين بمرض كوفيد-19، وإنه من المحتمل أن وحدات العناية المركزة في فالنسيا لن يكون فيها شغور، وإنه يتم إعلام مجلس الصحة المحلي بإنشاء مستشفيات ميدانية مزودة بوحدات عناية مركزة، لأن الساعات 24 أو 48 المقبلة ستكون حاسمة لمنع الانهيار، بسبب الارتفاع المستمر لعدد الوفيات، المعلن عنها من جانب السلطات.
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