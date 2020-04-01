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شاهد: في عصر كورونا.. الإنسان محتجز في المنزل والحيوان يستمتع بحدائق ومنتجعات المدن

حظر التجوّل المفروض على المواطنين في المملكة المتحدة جرّاء جائحة كورونا، شكّل فرصة سانحة للماعز من أجل التعرّف بحرية على الشوارع والحدائق العامة في المدن، حيث أخذت تلتقط رزقها من أطايب الأزهار التي تزيّن حدائق المنازل.

أما البطريق "ويلينغتون" فقد انتهز فرص حظر التجول المفروض على البشر للقيام بزيارة لأبناء عمومته من فصيلة الحيتان البيضاء داخل حوض أسماك في شيكاغو بعد أن تم إغلاقه بسبب جائحة كورونا، وتنقل البطريق بين ممرات وأقسام المعرض بحرية وأمان.

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