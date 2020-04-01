Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
euronews_icons_loading
شاهد: الشرطة الهندية و"فيروس كورونا" يطلقان "كرنفالاً أمنياً" حافلاً

حظر التجوّل الذي فرضته حكومة نيودلهي على مواطنيها بسبب جائحة فيروس كورونا، اتّخذ طابعاً كرنفالياً بنكهة هندية فريدة في الكثير من المناطق، حيث وضع عنصر الشرطة المكلّف بتطبيق الحظر خوذة ملوّنة تحاكي شكل الفيروس، فهذا يحمل فوق رأسه مجسماً لـ"كورونا أخضر"، وذاك يحمل "كورونا أحمر"، فيما تحوّلت الشوارع إلى حلبات رقص يستعرض فيها رجال الشرطة مهاراتهم في الرقص.

ويسعى رجال الشرطة من وراء هذا "الكرنفال الأمني" إلى تعزيز الوعي بمخاطر فيروس كورونا بالإضافة إلى تسلية "الجمهور" الذي يتابع العروض من خلف النوافذ أملاً في التخفيف من وطأة الملل الذي أخذ داهم النفوس وصادر الشعور بالحرية.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox