شاهد: الشرطة الهندية و"فيروس كورونا" يطلقان "كرنفالاً أمنياً" حافلاً

حظر التجوّل الذي فرضته حكومة نيودلهي على مواطنيها بسبب جائحة فيروس كورونا، اتّخذ طابعاً كرنفالياً بنكهة هندية فريدة في الكثير من المناطق، حيث وضع عنصر الشرطة المكلّف بتطبيق الحظر خوذة ملوّنة تحاكي شكل الفيروس، فهذا يحمل فوق رأسه مجسماً لـ"كورونا أخضر"، وذاك يحمل "كورونا أحمر"، فيما تحوّلت الشوارع إلى حلبات رقص يستعرض فيها رجال الشرطة مهاراتهم في الرقص.

ويسعى رجال الشرطة من وراء هذا "الكرنفال الأمني" إلى تعزيز الوعي بمخاطر فيروس كورونا بالإضافة إلى تسلية "الجمهور" الذي يتابع العروض من خلف النوافذ أملاً في التخفيف من وطأة الملل الذي أخذ داهم النفوس وصادر الشعور بالحرية.