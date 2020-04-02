شاهد: احتفال بعيد ميلاد أحد المصابين بـ"كورونا" داخل مشفى ميداني بإيطاليا

على الرغم من أن جائحة "كورونا" قد بثّت، على نحو مباغت، مشاعر الخوف والفزع في النفوس، إلا أنها لم تستطع أن تنزع مشاعر التضامن ببعده الإنساني من تلك النفوس.
في المشفى الميداني بمدينة بياتشنزا شمال إيطاليا، حيث يتلقى العلاج عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا المستجد، آثر الجنود العاملون مشاركة أحد المرضى الاحتفال بعيد ميلاده الـ٦٢، فاشتروا له كعكعة عيد الميلاد ودخلوا بها إلى حجرته مرددين الأناشيد التي تدعو له بالحياة الرغيدة وطول العمر.
وكان عدد الوفيات في إيطاليا تجاوز الـ13 ألف إصابة أكثر من نصفهم في إقليم لومبارديا شمال البلاد، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 110 آلاف.
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