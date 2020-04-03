رغم الإغلاق الأوركسترا الوطنية الفرنسية تعزف أداء افتراضيا رائعا

في خضم أزمة فيروس كورونا الذي أجبر صالات العرض على إغلاق أبوابها أمام الجمهور، تحدى أعضاء الأوركسترا الوطنية الفرنسية الفيروس وقاموا بعزف موسيقي افتراضي.
أعضاء فرقة الأوركسترا الوطنية الفرنسية لجأوا إلى التكنولوجيا لنسج مشهد موسيقي فريد حيث ظهر كل موسيقي وهو يعزف بمفرده من بيته بشكل سلس ومثير. والنتيجة كانت أداء موحدا لمقطوعة "بوليرو" للملحن الفرنسي الراحل موريس رافيل. الفيديو الذي تم نشره يوم الأحد حقق مئات الآلاف من المشاهدات.
ويبدأ العرض بثلاثة موسيقيين: عازف تشيلو، عازف كمان وعازف طبل ثم ينضم إليهم عازف ناي وتتصاعد الألحان مع المزيد من الموسيقى والمزيد من الترابط ، حتى يصل عدد أعضاء الأوركسترا إلى 50 موسيقيا.
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