رسمت إضاءةٌ ثلاثية الأبعاد على جدران برج آزادي وسط العاصمة الإيرانية، طهران، لوحاتٍ عبّرت عن تضامن شعوب العالم التي تمر بمرحلة عصيبة جراء جائحة كورونا.

وتضمنت اللوحات، التي تمددت ضوءاً على جدار برج آزادي (الحرية)، تضمّنت رسوماً لفيروس كورونا، وأعلام مختلف دول العالم تأكيداً على التكاتف والتعاضد العالمي في مواجهة الوباء المتفشي.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت أن 138 شخصا قضوا خلال 24 ساعة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بهذا الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من ثلاثة آلآف، كما تم تسجيل نحو ثلاثة آلاف حالة إصابة مؤكدة بالعدوى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى أكثر من 47 ألفاً.