شاهد: وقفة صمت وتنكيس العلم الوطني في الصين حدادا على ضحايا كوفيد-19

أقامت الصين اليوم السبت حداداً وطنياً، في جميع أنحاء البلاد لتكريم أولئك الذين لقوا حتفهم خلال تفشي الفيروس المستجد.

وأثناء التأبين في مدينة ووهان، بؤرة الوباء (كوفيد-19)، دوّت صافرات إنذار الغارات الجوية، وتوقفت حركة المرور وتم تنكيس الأعلام الوطنية، لتكريم ما أسمتهم الدولة الصينية بـ"الشهداء" الذين ماتوا وهم يحاربون الجائحة العالمية.

وقد أقيمت مراسم التأبين على الساعة العاشرة صباحا فى جميع المدن الصينية الكبرى، حيث انضمت السيارات والقطارات والسفن لهذه المراسم، فيما وصفته وكالة أنباء شينخوا الرسمية بـ"الحب زمن الحزن" لمدة ثلاث دقائق.

يشار إلى أن أكثر من 3000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، أصيبوا بالفيروس المستجد، وتقول الحكومة إن 14 لقوا حتفهم بسبب وباء (كوفيد-19)، وكان من بينهم الطبيب لي ون ليانغ، الذي هددته الشرطة بالعقاب بعد نشر أنباء عن تفشي المرض، وتم إدراج إسمه منذ ذلك الحين ضمن "الشهداء" الوطنيين.