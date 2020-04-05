البحرية الأمركية تدشن أحدث جيل من الغواصات الهجومية وتعمل بالطاقة النووية

أعلنت البحرية الأميركية السبت بدء تشغيل غواصتها الهجومية الثامنة عشر من الجيل الجديد، يو إس إس ديلاوير، دون تنظيم حفل بسبب تفشي انتشار وباء كوفيد-19.

وقال الجيش الأميركي في بيان: "رغم إلغاء الحفل التقليدي لأسباب تتعلق بالصحة العامة، والقيود المفروضة على التجمعات العامة، فقد تسلّمت البحرية الأميركية يو إس إس ديلاوير إداريا، ووضعتها في الخدمة العادية". وقد نشر موقع "يو. أس. نيفي" على موقع تويتر على الانترنت صورة للغواصة الجديدة.

ويو إس إس ديلاوير غواصة من فئة "فيرجينيا"، أحدث جيل من الغواصات الهجومية في الأسطول الأميركي، وقد بدأ بناؤها منذ ستة أعوام، وهي غواصة متعددة المهام تعمل بالطاقة النووية وتحمل صواريخ بحر-بر، وقادرة على أداء مهام مراقبة واستطلاع وهجوم.