شاهد: قس بافاري يلجأ ليوتيوب لبث صلواته بسبب الحجر المنزلي خوفا من تفشي فيروس كورونا

لم تمنع جائحة فيروس كورونا القس البافاري هانز سكوت من القيام بواجباته الدينية والروحية.
فمنذ أن امتنع عن استقبال المصلين في كنيسته في بايرويت شمال بافاريا، جنوب ألمانيا بدأ بتسجيل القداديس وبثها عبر موقع يوتيوب.
يقوم سكوت، البالغ من العمر 39 سنة، والكاهن في كنيسة كاتارينا فون بورا، بتسجيل قداسه الأسبوعي رفقة موسيقي الكنيسة مايكل دورن.
ويسجل كل من مقاطع الفيديو هذه ما يقرب من 2000 مشاهدة.
إضافة إلى ذلك يقدم القس مقابلات مع متابعيه على برنامج المحادثة سكايب، وينظم أيضًا قداديس على سكايب لدو رعاية المسنين.
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