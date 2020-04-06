شاهد: نيويورك، صمت في شوارع مدينة لم تتعود على النوم

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في ولاية نيويورك بوتيرة مدمرة منذ السبت الماضي حيث أصدرت السلطات مناشدة طارئة للمتطوعين للمساعدة على مستوى المدينة.
وقال كومو إن العدوى يمكن أن تبلغ ذروتها في الولاية في غضون أربعة إلى 14 يومًا ، لكنه حذر من أن المستشفيات المتوترة بالفعل لم تكن مستعدة بعد.
قال الرئيس دونالد ترامب إن ألف جندي، معظمهم من الأطباء والممرضات، سيتم نشرهم في مدينة نيويورك لمساعدة السكان على تجاوز أزمة كورونا.
No Comment المزيد من
شاهد: شوارع مدينة برشلونة الاسبانية شبه خالية بسبب إجراءات الحجز الصحي
شاهد: شوارع قبرصية مهجورة بسبب إجراءات مواجهة كوفيد-19
شاهد: تضامن جماعي بالشموع والمصابيح ضد فيروس كورونا في الهند
شاهد: الشرطة الكولومبية تشارك سكان بوغوتا دروس الرقص والرياضة
شاهد: كنيسة في كوريا الجنوبية تتيح لأتباعها حضور القداس من السيارات
شاهد: شوارع مدينة برشلونة الاسبانية شبه خالية بسبب إجراءات الحجز الصحي
شاهد: شوارع قبرصية مهجورة بسبب إجراءات مواجهة كوفيد-19
شاهد: تضامن جماعي بالشموع والمصابيح ضد فيروس كورونا في الهند
شاهد: الشرطة الكولومبية تشارك سكان بوغوتا دروس الرقص والرياضة
شاهد: كنيسة في كوريا الجنوبية تتيح لأتباعها حضور القداس من السيارات
شاهد: شقيقتان تملآن حيهما بالحب والقلوب لمواجهة فيروس كورونا بأريزونا
شاهد: ثلاثة إسبان يؤسسون راديو للترويح عن أهل حيهم أثناء الحجر الصحي
شاهد: قس بافاري يلجأ ليوتيوب لبث صلواته بسبب الحجر المنزلي خوفا من تفشي فيروس كورونا
مدربة رياضة بريطانية تساعد جيرانها للحصول على لياقتهم البدنية
شاهد: تصنيع بزات واقية من فيروس كورونا محلياً في الهند
شاهد: وقفة صمت وتنكيس العلم الوطني في الصين حدادا على ضحايا كوفيد-19
شاهد: مسابقة ممتعة على شرفات باريس لكسر روتين كورونا
شاهد: أسواق مدينة ووهان الصينية تبدأ باستعادة نشاطها ولكن بحذر
شاهد: المعالم التاريخية الخالدة بالعاصمة الإيطالية روما تشتاق إلى روادها
رغم الإغلاق الأوركسترا الوطنية الفرنسية تعزف أداء افتراضيا رائعا