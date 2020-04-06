شاهد: نيويورك، صمت في شوارع مدينة لم تتعود على النوم

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في ولاية نيويورك بوتيرة مدمرة منذ السبت الماضي حيث أصدرت السلطات مناشدة طارئة للمتطوعين للمساعدة على مستوى المدينة.

وقال كومو إن العدوى يمكن أن تبلغ ذروتها في الولاية في غضون أربعة إلى 14 يومًا ، لكنه حذر من أن المستشفيات المتوترة بالفعل لم تكن مستعدة بعد.

قال الرئيس دونالد ترامب إن ألف جندي، معظمهم من الأطباء والممرضات، سيتم نشرهم في مدينة نيويورك لمساعدة السكان على تجاوز أزمة كورونا.