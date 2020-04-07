فيروس كورونا: آخر الأخبار والمستجدات لحظة بلحظة

في وقت تزيد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم عن مليون و300 ألف حالة، تتسارع الدول والحكومات في جهودها من أجل احتواء انتشاره المستمر منذ نهاية العام الماضي.

وبلغت الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 أكثر من 74 ألف إصابة ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات وفي غياب لقاح أو علاج مثبت للوباء.

الصين

سجّلت الصين الثلاثاء حصيلة يومية خالية من أيّ وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، في سابقة من نوعها في هذا البلد منذ بدأ في كانون الثاني/يناير الإعلان يومياً عن عدد ضحايا وباء كوفيد-19.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنّ عدد الإصابات الجديدة المسجّلة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في سائر أنحاء البلاد بلغ 32 إصابة جميعها وافدة من الخارج.

بريطانيا

وقال وزير بريطاني إن رئيس الوزراء بوريس جونسون حصل على الأوكسجين لكنه ليس موضوعاً تحت جهاز تنفسي وذلك بعد يوم من دخول جونسون اعناية المركزة إثر تفاقم أعراض إصابته بالفيروس.

الولايات المتحدة الأمريكية

توفّي 1150 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، في أعلى حصيلة يومية تسجّل في هذا البلد، بحسب ما أعلنت جامعة جونز هوبكنز مساء الإثنين.

وقالت الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إنّ العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفّوا في الولايات المتّحدة بلغ لغاية اليوم 10 آلاف و783 شخصاً، في حين تخطّى إجمالي عدد الإصابات في البلاد 366 ألف إصابة.

مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس أول اجتماع له حول الفيروس الذي أثار على مدى الأسابيع الفائتة انقسامات شديدة في صفوف الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، بحسب ما أفاد دبلوماسيون مساء الإثنين.

وكان تسعة من الأعضاء العشرة غير الدائمي العضوية في المجلس طلبوا الأسبوع الماضي، بعدما سئموا من النزاعات الدائرة حول كوفيد-19 بين الأعضاء الدائمي العضوية ولا سيّما بين الولايات المتحدة والصين، عقد اجتماع حول الوباء تتخلّله إحاطة من الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش.

السعودية

وسجّلت وزارة الصحة السعودية 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" ليصل إجمالي الحالات المسجلة في المملكة حتى هذه اللحظة بلغ 38 وفيات و2752 إصابة حتى الآن.

وفرضت السعودية حظر التجوّل على مدار 24 ساعة يومياً في أرجاء مدن: الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف، وكذلك في أرجاء محافظات جدة، الطائف، القطيف، والخُبَر بدءاً من مساء الإثنين.

إسرائيل

فرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ليل الإثنين حظراً على التنقّل بين المدن اعتباراً من الثلاثاء ولغاية الجمعة، وذلك بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجدّ خلال عطلة عيد الفصح اليهودي.