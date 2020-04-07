شاهد: شرطة مدريد تكرم العاملين بالمجال الصحي على طريقتها الخاصة

فاجأت مجموعة من رجال الشرطة، الطاقم الطبي في مستشفى جريجوريو مارا في العاصمة الإسبانية مدريد وشكرتهم على جهودهم الدؤوبة لإنقاذ الأرواح وعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا. ويتناول الفيديو لقطات لسكان مدريد وهم يصفقون من شرفاتهم ممتنين للكادر الطبي والممرضين، إضافة لتصفيق رجال الشرطة المتواجدين بالشوارع لتأمين إجراءات الحجر الصحي المفروضة. وعاودت الحصيلة اليومية للوفيات الناجمة عن الفيروس الارتفاع من جديد في إسبانيا بعد أربعة أيام من الانخفاض، مع تسجيل 743 وفاة الثلاثاء، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 13798، وفق أرقام وزارة الصحة.
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