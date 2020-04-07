شاهد: موظفو "ماكدونالدز" يحتجون بعد إصابة أحدهم بفيروس كورونا

بعد أن ثبتت إصابة أحد العاملين في مطاعم "ماكدونالدز" بفيروس كورونا المستجد في لوس أنجليس الأمريكية، تجمع العشرات من الموظفين للاحتجاج على ما وصفوه بنقص في المعدات والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الإدارة لمواجهة الفيروس. وعلى الفور تدخل رجال الشرطة لتفريق المحتجين وإلغاء التجمع وسط المخاوف من تزايد انتشار الفيروس القاتل المتفشي في العديد من الولايات الأمريكية. وتعهدت إدارة "ماكدونالدز" يوم الاثنين بإجراء تغييرات مهمة في كيفية معالجة وتأمين جميع فروعها بالمعدات والقيام بتدابير الصحة الواجبة خلال هذه الأزمة، وتشمل هذه الخطط بدء إجراء الفحوصات اللازمة، وزيادة عمليات التنظيف والتعقيم.