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الضفة الغربية

شاهد: فنان فلسطيني يقدم منحوتة رملية تدعو المواطنين لالتزام منازلهم

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بقلم:  يورونيوز
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شاهد: فنان فلسطيني يقدم منحوتة رملية تدعو المواطنين لالتزام منازلهم
حقوق النشر  AFP
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في ظل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات في قطاع غزة لكبح انتشار فيروس كورونا الجديد، أقدم الفنان الفلسطيني درغام كراكيه البالغ من العمر 18 عاما، على تقديم منحوتة رملية على شاطئ غزة باللغة الإنجليزية حملت عبارة "stay home" أي "خليك بالبيت" في محاولة منه لتشجيع المواطنين على التزام بيوتهم ووقف التجمعات التي تساهم في انتشار الوباء القاتل الذي ظهر للمرة الأولي في ديسمبر/كانون الأول في مدينة ووهان الصينية.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يوم أمس الاثنين 254 حالة إصابة.

وبلغت الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 أكثر من 74 ألف إصابة حول العالم ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات وفي غياب لقاح أو علاج مثبت للوباء.