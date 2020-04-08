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وباء كورونا: آخر المستجدات والأخبار لحظة بلحظة

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بقلم:  Euronews
Virus Outbreak Japan State of Emergency
Virus Outbreak Japan State of Emergency   -   حقوق النشر  Eugene Hoshiko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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أسفر انتشار فيروس كورونا المستجدّ عن وفاة ما لا يقلّ عن 80142 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس الثلاثاء الساعة 19,00 ت غ استناداً إلى مصادر رسمية. وتمّ تشخيص أكثر من 1397180 إصابة في 192 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسميّة، منذ بدء تفشّي وباء كوفيد-19. غير أنّ هذا العدد لا يعكس إلّا جزءًا من الحصيلة الحقيقيّة، لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يُجري فحوصًا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات