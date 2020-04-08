شاهد: لقطات لطائرة بدون طيار تظهر كاب تاون خالية بسبب الحظر الصحي الشامل

أظهرت لقطات لطائرة بدون طيار مدينة كاب تاون، التي تعتبر الوجهة السياحية الرئيسية في جنوب إفريقيا، خالية من السكان، بسبب إجراءات حظر التجوّل، مثلها مثل باقي مدن البلاد.
وأظهرت كل المواقع السياحية مثل جبل الطاولة والأراضي الداخلية، خالية من المواطنين والسياح.
يشار إلى أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، فرض حظرا صحيا على كامل البلاد، لمدة 21 يومًا اعتبارًا من 26 مارس وتنتهي في 16 أبريل، حيث يتوجب على جميع سكان جنوب إفريقيا البقاء في منازلهم، في إطار تدابير، اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.
وتشمل هذه القيود عدم التجول بالحيوانات الأليفة وعدم ممارسة التمارين الرياضية في الحدائق العامة، إضافة إلى عدم الذهاب إلى الشواطئ، كما تم حظر جميع التجمعات العامة لأكثر من 50 شخصًا.
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