قام رجل هندي بتصنيع مركبة ذات مقعد واحد تشبه فيروس كورونا تحت المجهر لنشر الوعي حول وباء كوفيد19 بين الهنود.
و يخطط المخترع سودهاكار ياداف لقيادتها حول مدينة حيدر آباد ليحذر الناس من مخاطر عدم مراعاة التباعد الاجتماعي.
هذه السيارة هي أحدث إضافة إلى مجموعة ياداف من السيارات الغريبة المصممة ذاتيًا في متحفه في حيدر أباد، وتعمل على محرك دراجة بخارية وتتسع لشخص واحد.
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