تجمعت فرق الإطفاء والإنقاذ وعمال الرعاية الصحية أمام مستشفى جامعة نيويورك لانغون تيش في مدينة نيويورك الثلاثاء 7 نيسان/أبريل لتحية من يصارعون وباء كوفيد 19.

وعند السابعة مساء بدأ التصفيق لدعم الفرق الطبيةوالمرضى على حد سواء.

يذكر أن ولاية نيويورك هي مركز تفشي المرض في الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من 5000 وفاة.