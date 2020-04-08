قدم ضباط من شرطة مدريد عرضًا مخصصًا للطاقم الطبي ومرضى كوفيد19 خارج مستشفى IFEMA المؤقت يوم الثلاثاء 7 نيسان/ أبريل.

وأظهرت لقطات نشرتها سلطات مدريد الفرق الطبية وهي تصفق أثناء أداء الفرقة المؤلفة من الضباط.

هذا المستشفى شيد في مجمع IFEMA الذي يحتضن معرضاً سياحياً سنوياً وأسبوع أزياء مدريد، ويحتوي على 5500 سرير ووحدات مخصصة للعناية المركزة، ووفقاً للإعلام الإسباني.