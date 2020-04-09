عاجل
euronews_icons_loading
شاهد: محطات الميترو الباريسية خاوية على عروشها في اليوم 24 من الإغلاق التام في فرنسا

تُواصل محطات الميترو في العاصمة الفرنسية باريس، غلق أبوابها في اليوم 24 من الإغلاق التام المفروض في البلاد من قِبل السلطات، كإجراء وقائي لمنع تفشي كوفيد 19.

No Comment المزيد من