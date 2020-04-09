شاهد: العربات التي تجرّها الخيول في فيينا..من وسيلة سياحية إلى أداة لنقل الطعام في زمن كورونا

تعدّ عربات النقل التي تجرّها الخيول في فيينا عنصرا أساسيا في شوارع العاصمة النمساوية فيينا ووسيلة جذب سياحية مهمة، غيّبها فيروس كورونا والإغلاق التام في البلاد، لكنها عادت هذه الأيام لتساعد في إيصال الطعام للمسنّين.