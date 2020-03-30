النمسا تفرض وضع الكمامات الواقية داخل المحلات التجارية بداية من هذا الأسبوع

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورز إنه سيكون من الإلزامي ارتداء أقنعة الوجه في المحلات التجارية ابتداء من هذا الأسبوع وسط انتشار فيروس كوفيد-19 ومحاولة السلطات في البلاد الحد من تفشيه. وقال كورز "الإجراء الجديد يدخل حيز التنفيذ الاثنين" أي بعد أسبوعين من فرض النمسا قيودًا على التحركات الفردية للسكان.

وتقع النمسا على حدود إيطاليا، الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا، وتسجل البلاد حتى الآن أكثر من 9100 حالة مؤكدة و86 حالة وفاة.

وأكد كورز أنه من المحتمل أن تبدأ سلاسل المتاجر والمراكز التجارية الكبرى يوم الأربعاء في تسليم أقنعة الوجه البسيطة للزبائن عندما يدخلون المحلات وسيضطر الناس إلى الاحتفاظ بها أثناء التسوق. وتابع "إن الهدف على المدى المتوسط من هذا الإجراء جعل الناس ترتدي الكمامات في الأماكن العامة الأخرى أيضًا"، لافتا إلى أن هذا الإجراء الجديد لا يقلل من الحاجة لإحترام المسافة الاجتماعية.

وبالنسبة لمعظم الناس، يسبب فيروس كورونا المستجد أعراضًا خفيفة أو معتدلة، مثل الحمى والسعال قد تزول خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بينما قد تكون نفس الأعراض جد عنيفة عند بعض الأشخاص خاصة كبار السن وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية سابقة، حيث يمكن أن يؤدي المرض إلى الوفاة.

وتحول الفيروس الذي ظهر في الصين إلى وباء عالمي بعد إصابة أكثر من 732153 شخصا، ووفاة أزيد من34686 في جميع أنحاء العالم. كما شل الوباء الاقتصادات وفرض قيودا على حركة ملايين الأشخاص.