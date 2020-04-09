شاهد: عرض مسرحي لتوعية أطفال اللاجئين السوريين بمخاطر فيروس كورونا

أقام متطوعون سوريون بمنظمة "بنفسج" غير الحكومية عرضاً مسرحياً بمخيم كفر يحمول للاجئين في إدلب لتوعية الأطفال بمخاطر فيروس كورونا المستجد. وتزداد مخاوف كبيرة من حدوث انتشار سريع للفيروس بالمناطق والمجتمعات الأكثر تأثراً بالحرب السورية مثل محافظة إدلب في شمال غرب البلاد. وشهدت إدلب نزوح ما يقرب من مليون لاجئ اضطروا لترك منازلهم والهروب إلى مخيمات إبان حملة جيش نظام الرئيس بشار الأسد المدعومة روسياً على المنطقة ضد الفصائل المسلحة المعارضة المدعومة من الجيش التركي.