شاهد: حديقة حيوان تعرض تفاصيل موسم تزاوج البطاريق

يعرض حوض الأحياء المائية في شيكاغو تفاصيل موسم تزاوج البطاريق، حيث تبحث الطيور عن شركائها وتعمل على إقامة الأعشاش.

وتتكون مستعمرة "حوض شيد" للأحياء المائية من نوعين من طيور البطريق. وتستخدم البطاريق الأغصان وفروع التين وكروم العنب والحصى لصنع الأعشاش حتى مايو/ أيار.

وستتاح رؤية هذه الطيور طوال هذا الموسم عبر الإنترنت.