تونس ترسل بعثة طبية إلى إيطاليا لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا

أرسلت تونس صباح السبت بعثة طبية إلى إيطاليا لتقديم يد المساعدة للأطباء الإيطاليين في مقاومة تفشى فيروس الكورونا. وقالت الرئاسة التونسية في بيان "بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد غادرت صباح اليوم السبت 11 أبريل 2020 بعثة طبية تونسية إلى إيطاليا لمعاضدة مجهودات الأطباء الإيطاليين في مقاومة تفشى فيروس كورونا في هذا البلد الصديق". وأضاف البيان أن "هذه المبادرة جاءت على إثر الاتصال الهاتفي الذي قام به رئيس الجمهورية بالرئيس الايطالي سارجيو ماتاريلا وتناول فيه الوضع الصحي في إيطاليا وفي تونس والوضع الصحي في العالم كله".

وتابع البيان "أعرب رئيس الجمهورية خلال هذا الاتصال عن استعداد تونس لإرسال وفد طبي لمعاضدة جهود السلطات الإيطالية على الرغم من تواضع الإمكانيات المتوفرة في تونس، لأن الوضع اليوم في العالم يتعلق بالأمم كلها لا بدولة واحدة".

إرسال بعثة طبية إلى إيطاليا بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد إرسال بعثة طبية إلى إيطاليا بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد. Publiée par ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ sur Samedi 11 avril 2020

ويضم الوفد التونسي أطباء متطوعين مختصين في التخدير والإنعاش وفي الأمن البيولوجي وكذلك ممرضين متطوعين مختصين.

وتعاني إيطاليا من تفشي فيروس كوفيد-19 خاصة في الجزء الشمالي وتحديدا في منطقة لامبارديا، حيث سجلت البلاد قرابة 150 ألف إصابة بالفيروس التاجي ووفاة حوالي 18849 لحد الآن. أما في تونس التي فرضت إجراءات صارمة لتجنب تفشي الفيروس، فتم تسجيل 671 حالة إصابة و25 وفاة.