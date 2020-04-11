وقف نواب البرلمان الإسباني دقيقة لتحية العاملين بالقطاع الصحي على مجهوداتهم في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وقالت ميريتكسيل باتيت، رئيسة البرلمان: "دعوني أقاطعكم للحظة لأطلب منكم مرة أخرى أن تنضموا لتصفيق المواطنين" وذلك بعدما عكف سكان إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية على تحية العاملين بالقطاع الصحي بالتصفيق من شرفاتهم كل ليلة. وحرص النواب أثناء تصفيقهم على احترام مسافات كافية بينهم البعض حرصاً على الإجراءات الصحية المتعلقة بمحاربة انتقال عدوى الفيروس.