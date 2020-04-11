وقف نواب البرلمان الإسباني دقيقة لتحية العاملين بالقطاع الصحي على مجهوداتهم في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وقالت ميريتكسيل باتيت، رئيسة البرلمان: "دعوني أقاطعكم للحظة لأطلب منكم مرة أخرى أن تنضموا لتصفيق المواطنين" وذلك بعدما عكف سكان إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية على تحية العاملين بالقطاع الصحي بالتصفيق من شرفاتهم كل ليلة. وحرص النواب أثناء تصفيقهم على احترام مسافات كافية بينهم البعض حرصاً على الإجراءات الصحية المتعلقة بمحاربة انتقال عدوى الفيروس.
No Comment المزيد من
شاهد: التأنق لإخراج القمامة أثناء الحجر الصحي في أستراليا
شاهد: تلاوة "صلوات الفلامنكو" من الشرفات بأسبوع الآلام في إسبانيا
شاهد: ماكينات لبيع الأقنعة الواقية من كورونا في تايلاند
شاهد: للقضاء على الروتين وكسر الملل.. مغني إنجليزي يحيي حفلة موسيقية من شرفة منزله
شاهد: مشاهير بريطانيا يشكرون أفراد القطاع الصحي على جهود مكافحة كورونا
شاهد: التأنق لإخراج القمامة أثناء الحجر الصحي في أستراليا
شاهد: تلاوة "صلوات الفلامنكو" من الشرفات بأسبوع الآلام في إسبانيا
شاهد: ماكينات لبيع الأقنعة الواقية من كورونا في تايلاند
شاهد: للقضاء على الروتين وكسر الملل.. مغني إنجليزي يحيي حفلة موسيقية من شرفة منزله
شاهد: مشاهير بريطانيا يشكرون أفراد القطاع الصحي على جهود مكافحة كورونا
شاهد: محطات الميترو الباريسية خاوية على عروشها في اليوم 24 من الإغلاق التام في فرنسا
شاهد: العربات التي تجرّها الخيول في فيينا..من وسيلة سياحية إلى أداة لنقل الطعام في زمن كورونا
شاهد: شوارع مكة المكرمة خالية من السيارات والمارة بسبب كورونا
شاهد: عودة الروح لقطارات ومطار ووهان بعد 76 يوماً من التوقف
شاهد: عرض مسرحي لتوعية أطفال اللاجئين السوريين بمخاطر فيروس كورونا
شاهد: لقطات لطائرة بدون طيار تظهر كاب تاون خالية بسبب الحظر الصحي الشامل
شاهد: مدينة ووهان تحتفل برفع الحجر ونهاية الإغلاق التام على طريقتها الخاصة
شاهد: سيارة "كورونا" لتوعية سكان حيدر آباد بأهمية التباعد الاجتماعي
شاهد: تحية فرق الإطفاء والإنقاذ للطواقم الطبية ومرضى كوفيد 19 بنيويورك
شاهد: ضباط يعزفون الموسيقى للطاقم الطبي ومرضى كورونا في مستشفى بمدريد