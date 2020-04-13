وباء كورونا: آخر الأخبار و المستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 112,510 اشخاص في العالم منذ ظهوره نهاية كانون الأول/ديسمبر في الصين. وشُخّصت أكثر من 1824950 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية الوباء.

ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقل عن 375500 شخص، سُجّلت 5441 وفاة و79512 اصابة جديدة على الأقل حول العالم. والبلدان التي شهدت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في غضون 24 ساعة هي الولايات المتحدة مع 1607 وفيات جديدة، والمملكة المتحدة (737) وإسبانيا (619). والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو عدد الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها منذ تسجيل أول وفاة جراء كوفيد-19 في نهاية شباط/فبراير، إلى 21489 وفاة من أصل 546874 إصابة، فيما أعلنت السلطات الأميركية شفاء 32369 مريضا.