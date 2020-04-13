شاهد: الصور بديلا عن المصلين في قداس عيد الفصح بالفلبين بسبب كورونا

تم إغلاق جميع الكنائس في الفلبين بسبب تدابير الحجر الصحي لمكافحة انتشار وباء كورونا في البلاد.

وبالرغم من الإغلاق قامت أبرشية في شمال العاصمة مانيلا بابتكار حل جديد للتكيف مع الوضع.

فقد بثت الكنسية الكاثوليكية قداس عيد الفصح افتراضيا، كما ووضعت أكثر من ألف صورة لعائلات فليبينية على مقاعد الكنيسة.