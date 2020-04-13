شاهد: الصور بديلا عن المصلين في قداس عيد الفصح بالفلبين بسبب كورونا

تم إغلاق جميع الكنائس في الفلبين بسبب تدابير الحجر الصحي لمكافحة انتشار وباء كورونا في البلاد.
وبالرغم من الإغلاق قامت أبرشية في شمال العاصمة مانيلا بابتكار حل جديد للتكيف مع الوضع.
فقد بثت الكنسية الكاثوليكية قداس عيد الفصح افتراضيا، كما ووضعت أكثر من ألف صورة لعائلات فليبينية على مقاعد الكنيسة.
No Comment المزيد من
شاهد: السماح لعدد محدود من المصلين اليهود الاحتفال بعيد الفصح امام حائط البراق بالقدس
شاهد: حديقة حيوان تعرض تفاصيل موسم تزاوج البطاريق
شاهد: التأنق لإخراج القمامة أثناء الحجر الصحي في أستراليا
شاهد: جولة تصفيق تحية للقطاع الصحي في برلمان إسبانيا
شاهد: تلاوة "صلوات الفلامنكو" من الشرفات بأسبوع الآلام في إسبانيا
شاهد: السماح لعدد محدود من المصلين اليهود الاحتفال بعيد الفصح امام حائط البراق بالقدس
شاهد: حديقة حيوان تعرض تفاصيل موسم تزاوج البطاريق
شاهد: التأنق لإخراج القمامة أثناء الحجر الصحي في أستراليا
شاهد: جولة تصفيق تحية للقطاع الصحي في برلمان إسبانيا
شاهد: تلاوة "صلوات الفلامنكو" من الشرفات بأسبوع الآلام في إسبانيا
شاهد: ماكينات لبيع الأقنعة الواقية من كورونا في تايلاند
شاهد: للقضاء على الروتين وكسر الملل.. مغني إنجليزي يحيي حفلة موسيقية من شرفة منزله
شاهد: مشاهير بريطانيا يشكرون أفراد القطاع الصحي على جهود مكافحة كورونا
شاهد: محطات الميترو الباريسية خاوية على عروشها في اليوم 24 من الإغلاق التام في فرنسا
شاهد: العربات التي تجرّها الخيول في فيينا..من وسيلة سياحية إلى أداة لنقل الطعام في زمن كورونا
شاهد: شوارع مكة المكرمة خالية من السيارات والمارة بسبب كورونا
شاهد: عودة الروح لقطارات ومطار ووهان بعد 76 يوماً من التوقف
شاهد: عرض مسرحي لتوعية أطفال اللاجئين السوريين بمخاطر فيروس كورونا
شاهد: لقطات لطائرة بدون طيار تظهر كاب تاون خالية بسبب الحظر الصحي الشامل
شاهد: مدينة ووهان تحتفل برفع الحجر ونهاية الإغلاق التام على طريقتها الخاصة